У Полтаві чоловік продавав підроблені документи для уникнення мобілізації

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 46

У лютому 2024 року у Полтаві викрили чоловіка, який продавав посвідчення «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю», які мали допомогти чоловікам уникнути мобілізації. Схему перешкоджання військовослужбовцям, повідомляють в пресслужбі Полтавського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, створив представник громадського обʼєднання «Народна Рада». За підробку документів підозрюваний отримував по 50 тис. грн.

Він виготовляв та продавав службові посвідчення «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» ВГО СГОУ «Народна Рада».

Ці посвідчення не надають окремого статусу військовозобовʼязаним, але мали створювати у військовослужбовців ТЦК та СП уявлення про те, що власник посвідчення не підлягає мобілізації.

За інформацією ТЦК, чоловік отримав вирок, проте який саме на разі невідомо.