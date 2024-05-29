Знайомство зсередини: учні Новогалещинського ліцею знають усе про затребувані робітничі професії

Старшокласники познайомилися з затребуваними на підприємствах компанії й на сьогоденному ринку праці професіями, певними нюансами роботи й навіть переліком основних інструментів, які застосовуються під час виконання завдань
У селищі Нова Галещина співробітники Ferrexpo провели профорієнтаційний захід «Жива бібліотека». Учнів Новогалещинського ліцею запросили познайомитися з «живими книгами» — майстрами виробничого навчання центру технічної експертизи. Це працівники підприємств компанії, які мають великий досвід роботи, але у вільний час навчають робітників, котрі лише починають свій трудовий шлях.
Такий захід для учнів ліцею відбувся вперше. 9-класники познайомилися з затребуваними на підприємствах компанії й на сьогоденному ринку праці професіями, певними нюансами роботи й навіть переліком основних інструментів, які застосовуються під час виконання завдань. Зокрема, школярі познайомилися з професіями електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, електромонтера, машиніста тепловоза та електровоза — вони наразі є критично важливими для Полтавського, Єристівського й Біланівського ГЗК, що входять до складу Ferrexpo.
Під час зустрічі школярам розповіли про можливість навчання у політехнічному коледжі КрНУ ім. М. В. Остроградського та вищому професійному гірничо-будівельному училищі, розташованих у Горішніх Плавнях, де відповідно й можна здобути вище перелічені професії. Ці заклади співпрацюють з Ferrexpo в рамках проєкту здобуття дуальної форми освіти — студенти коледжу й училища мають на 30-40% більше практичних занять безпосередньо на виробничих майданчиках компанії, ніж студенти інших профтехзакладів та закладів вищої освіти. Це дозволяє ще в процесі навчання глибше познайомитися з культурою Ferrexpo, налагодити комунікацію з потенційними наставниками й після успішного стажування гарантовано працевлаштуватися на підприємства компанії.
Примітно, що з 2018 року за так званими «нетиповими» професіями у компанії працюють і жінки з огляду на впровадження й пропагування ідей DE&I-стратегії — на підприємствах цінують професіоналізм та бажання зростати разом з компанією, а це від гендеру не залежить, — зазначають у Ferrexpo.
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