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Знайомство зсередини: учні Новогалещинського ліцею знають усе про затребувані робітничі професії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 113 Новини компаній

 

Старшокласники познайомилися з затребуваними на підприємствах компанії й на сьогоденному ринку праці професіями, певними нюансами роботи й навіть переліком основних інструментів, які застосовуються під час виконання завдань

У селищі Нова Галещина співробітники Ferrexpo провели профорієнтаційний захід «Жива бібліотека». Учнів Новогалещинського ліцею запросили познайомитися з «живими книгами» — майстрами виробничого навчання центру технічної експертизи. Це працівники підприємств компанії, які мають великий досвід роботи, але у вільний час навчають робітників, котрі лише починають свій трудовий шлях.
Такий захід для учнів ліцею відбувся вперше. 9-класники познайомилися з затребуваними на підприємствах компанії й на сьогоденному ринку праці професіями, певними нюансами роботи й навіть переліком основних інструментів, які застосовуються під час виконання завдань. Зокрема, школярі познайомилися з професіями електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, електромонтера, машиніста тепловоза та електровоза — вони наразі є критично важливими для Полтавського, Єристівського й Біланівського ГЗК, що входять до складу Ferrexpo.

«Такі заходи, на яких відверто розповідають про переваги здобуття саме робітничої професії, мотивує учнів уже сьогодні замислитися над своїм майбутнім. Найближча до нас велика компанія — Ferrexpo, тому дуже багато випускників нашого закладу зазвичай працевлаштовуються до її підприємств», — зазначив Віктор Кіріченко, директор Новогалещинського ліцею.

Під час зустрічі школярам розповіли про можливість навчання у політехнічному коледжі КрНУ ім. М. В. Остроградського та вищому професійному гірничо-будівельному училищі, розташованих у Горішніх Плавнях, де відповідно й можна здобути вище перелічені професії. Ці заклади співпрацюють з Ferrexpo в рамках проєкту здобуття дуальної форми освіти — студенти коледжу й училища мають на 30-40% більше практичних занять безпосередньо на виробничих майданчиках компанії, ніж студенти інших профтехзакладів та закладів вищої освіти. Це дозволяє ще в процесі навчання глибше познайомитися з культурою Ferrexpo, налагодити комунікацію з потенційними наставниками й після успішного стажування гарантовано працевлаштуватися на підприємства компанії.

Примітно, що з 2018 року за так званими «нетиповими» професіями у компанії працюють і жінки з огляду на впровадження й пропагування ідей DE&I-стратегії — на підприємствах цінують професіоналізм та бажання зростати разом з компанією, а це від гендеру не залежить, — зазначають у Ferrexpo.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo профорієнтація
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