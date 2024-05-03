У Кременчуці пролунали вибухи: сили ППО відпрацьовували російські безпілотники (оновлюється)

Вчора, 21:04 Переглядів: 6 678

Сьогодні, третього травня, близько 21.01, у Кременчуці пролунали вибухи.

Жителі міста повідомляють про два гучних вибухи.

Тривогу в області оголосили о 20.56.

У пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України попереджали про бойову роботу по розвідувальних безпілотниках.

Офіційної інформації від влади міста та області поки немає.

Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 21.11.

Нагадаємо, 23 квітня кременчужани та жителі району чули вибухи. Тоді також повідомляли про рух безпілотників у сторону міста.