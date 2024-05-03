Сьогодні, третього травня, близько 21.01, у Кременчуці пролунали вибухи.
Жителі міста повідомляють про два гучних вибухи.
Тривогу в області оголосили о 20.56.
У пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України попереджали про бойову роботу по розвідувальних безпілотниках.
Офіційної інформації від влади міста та області поки немає.
Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 21.11.
Нагадаємо, 23 квітня кременчужани та жителі району чули вибухи. Тоді також повідомляли про рух безпілотників у сторону міста.
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