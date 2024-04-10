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Вночі у Кременчуці згорів «Катай вейк парк»

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 849 Коментарів: 1

 

Причина пожежі поки що невідома

Цієї ночі у Кременчуці згорів «Катай вейк парк», що знаходився на березі річки Сухий Кагамлик поблизу парку «Кагамлицький». Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соцмереж від працівників парку.


Працівники парку закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про нічну пожежу, повідомити про це. А також парк готовий прийняти будь-яку допомогу від небайдужих.

Внаслідок пожежі у вейк-парку вигоріло практично усе майно, уціліли лиш металеві конструкції.


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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: @delphi.man
Теги: Сухий Кагамлик вейк пожежа парк Кагамлицький
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Коментарі: 1

894
Andron777:
Сьогодні, 10:02

Або п'янюче бид ло  шашлики жарилО, або конкуренти.


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