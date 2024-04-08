Полтавські правоохоронці викрили канал збуту зброї на Харківщині

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 385

У підозрюваного правоохоронці вилучили набої, зброю, вибухівку та гроші

Правоохоронці Полтавщини викрили канал збуту зброї у Харкові та затримали його організатора. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами поліції, затриманому оголосили про підозру й обрали запобіжний захід.

За словами Євгена Рогачова, начальника поліції Полтавщини, під час обшуків слідчі вилучили у затриманого понад 13,5 тис. набоїв різного калібру, автомат «Калашникова», пістолет «Макарова», понад десяток корпусів від різних гранат та близько 20 підривачів до них.

— Серед вилученого також тротилові шашки, світлошумові гранати, понад 40 електронних плат до зенітно-ракетної системи «С-300» й гроші (понад 8000 євро, 5000 доларів США та близько 50 000 гривень), — говорить правоохоронець.

Рогачов також додав, що наразі чоловік перебуватиме під вартою строком до 60 діб.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує слідчі дії. Торговцеві зброєю загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, минулого місяця у Полтаві п'яний чоловік влаштував стрілянину на вулиці.