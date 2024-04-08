У лікарні помер 14-річний хлопець, який постраждав внаслідок аварії у Лубнах

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 998

Тоді двох хлопців на мотоциклі збив легковик — підлітки потрапили до лікарні

У лікарні помер 14-річний Ростислав Ханенко, якого разом з другом минулої неділі збив чоловік на легковику у Лубнах. Про смерть хлопця повідомила його сестра Альбіна на своїй сторінці в інстаграмі.

Потрапив хлопець у аварію 31 березня — Ростислав та його 18-річний товариш їхали на мотоциклі і їх збив 36-річний водій автомобіля Opel Vectra. Обох підлітків із травмами госпіталізували. За кілька днів сестра Ростислава написала, що хлопець перебуває в комі у Полтавській дитячій міській лікарні та відкрила збір на лікування.

На той час у постраждалого хлопця лікарі діагностували:

забій головного мозку тяжкого ступеня;

черепно-мозкову травму;

контузійні вогнища тім’яної, потиличної та скроневої частин;

субарахноїдальний крововилив тім’яної частки;

множинні лінійні та імпресійні переломи склепіння та основи черепа;

гематому м’яких тканин голови;

закриті переломи правої променевої кістки та правої лопатки;

травматичний пульмоніт;

закриту травму живота;

лівобічний гематотимпанум.