У лікарні помер 14-річний хлопець, який постраждав внаслідок аварії у Лубнах

У лікарні помер 14-річний Ростислав Ханенко, якого разом з другом минулої неділі збив чоловік на легковику у Лубнах. Про смерть хлопця повідомила його сестра Альбіна на своїй сторінці в інстаграмі.
Потрапив хлопець у аварію 31 березня — Ростислав та його 18-річний товариш їхали на мотоциклі і їх збив 36-річний водій автомобіля Opel Vectra. Обох підлітків із травмами госпіталізували. За кілька днів сестра Ростислава написала, що хлопець перебуває в комі у Полтавській дитячій міській лікарні та відкрила збір на лікування.
На той час у постраждалого хлопця лікарі діагностували:
Перебував Ростислав у полтавській лікарні в тяжкому стані з 1 квітня.
Нагадаємо, учора на Полтавщині 20-річний мотоцикліст врізався в бетонний стовп і загинув.
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