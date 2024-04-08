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Надзвичайні новини, Полтавщина

У лікарні помер 14-річний хлопець, який постраждав внаслідок аварії у Лубнах

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 998

 

Тоді двох хлопців на мотоциклі збив легковик — підлітки потрапили до лікарні 

У лікарні помер 14-річний Ростислав Ханенко, якого разом з другом минулої неділі збив чоловік на легковику у Лубнах. Про смерть хлопця повідомила його сестра Альбіна на своїй сторінці в інстаграмі.

 

Потрапив хлопець у аварію 31 березня — Ростислав та його 18-річний товариш їхали на мотоциклі і їх збив 36-річний водій автомобіля Opel Vectra. Обох підлітків із травмами госпіталізували. За кілька днів сестра Ростислава написала, що хлопець перебуває в комі у Полтавській дитячій міській лікарні та відкрила збір на лікування.

На той час у постраждалого хлопця лікарі діагностували:

  • забій головного мозку тяжкого ступеня;
  • черепно-мозкову травму;
  • контузійні вогнища тім’яної, потиличної та скроневої частин;
  • субарахноїдальний крововилив тім’яної частки;
  • множинні лінійні та імпресійні переломи склепіння та основи черепа;
  • гематому м’яких тканин голови;
  • закриті переломи правої променевої кістки та правої лопатки;
  • травматичний пульмоніт;
  • закриту травму живота;
  • лівобічний гематотимпанум.

Перебував Ростислав у полтавській лікарні в тяжкому стані з 1 квітня.

Нагадаємо, учора на Полтавщині 20-річний мотоцикліст врізався в бетонний стовп і загинув.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Лубни смерть аварія ДТП мотоцикл
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