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Надзвичайні новини

Кременчужани отримують повідомлення про евакуацію — надзвичайники попереджають про шахрайство

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 251

 

Фахівці закликають не переходити за посиланням у повідомленні та довіряти лиш достовірним джерелам інформації

Нещодавно українці почали отримувати повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Про це попереджають у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Фахівці управління повідомляють, що це робота кібершахраїв. ДСНС не здійснювала такої розсилки повідомлень, а переходити за посиланнями з них — вкрай небезпечно!

«Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах», — повідомляють у пресслужбі.

Нагадаємо, останнім часом кібершахраї розсилали повідомлення з пропозиціями віддаленої роботи, а також про надходження посилок від поштових компаній.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: евакуація ДСНС шахрайство кіберполіція
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