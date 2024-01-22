Кременчужани отримують повідомлення про евакуацію — надзвичайники попереджають про шахрайство

Фахівці закликають не переходити за посиланням у повідомленні та довіряти лиш достовірним джерелам інформації
Нещодавно українці почали отримувати повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Про це попереджають у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Фахівці управління повідомляють, що це робота кібершахраїв. ДСНС не здійснювала такої розсилки повідомлень, а переходити за посиланнями з них — вкрай небезпечно!
Нагадаємо, останнім часом кібершахраї розсилали повідомлення з пропозиціями віддаленої роботи, а також про надходження посилок від поштових компаній.
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