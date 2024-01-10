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Чоловік, який нещодавно убив жінку та поранив її сина та співмешканця — житель Кременчуччини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 329

 

Зараз злочинець перебуває під вартою без можливості внесення застави

Чоловік, який 7 січня у Лубнах убив жінку та намагався вбити її сина та співмешканця, виявився жителем Кременчуцького району. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Його звинувачують в умисному вбивстві та закінчених замахах на умисне вбивство двох і більше осіб та малолітньої дитини (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

За клопотанням слідчого та прокурора зараз підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Як повідомляють правоохоронці, чоловік прийшов додому до знайомих, а потім розкладним ножем вдарив у шию жінку та кухонним ножем завдав по кілька ударів також у шию її співмешканцю та 13-річному сину.

Від отриманих травм жінка померла на місці, а її співмешканця та сина госпіталізували.

За інформацією медиків, підозрюваний на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’янінь.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати мотиви та обставини скоєння злочину.

Нагадаємо, також 7 січня у селі Великі Сорочинці 32-річний чоловік облив бензином свою 23-річну співмешканку та погрожував спалити.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Лубни вбивство замах на вбивство прокуратура Полтавщини
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