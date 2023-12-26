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Надзвичайні новини

На Кременчуччині через ожеледицю з дороги з'їхав та застряг шкільний автобус

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 278

 

На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходилися близько 15 дітей та кілька дорослих

Сьогодні, 26 грудня, вранці у Кременчуцькому районі, між селами Устимівка та Бабичівка через ожеледицю з дороги з'їхав шкільний автобус. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції у Полтавській області.

Відомо, що автобус забуксував на заледенілому узбіччі та не зміг самостійно виїхати на проїзну частину. На допомогу прийшли очевидці та поліціянти, які разом виштовхнули автобус.

 

На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходилися близько 15 дітей та кілька дорослих.

Нагадаємо, що 29 листопада у селі Новодорожнє Кременчуцького району через ожеледь шкільний автобус довелося буксирувати надзвичайникам. А 13 грудня на Кременчуччині з'їхала з дороги та застрягла «швидка».

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Автор: Дарія Згура
Теги: автобус застряг Кременчуцький район
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