На Кременчуччині через ожеледицю з дороги з'їхав та застряг шкільний автобус

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На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходилися близько 15 дітей та кілька дорослих

Сьогодні, 26 грудня, вранці у Кременчуцькому районі, між селами Устимівка та Бабичівка через ожеледицю з дороги з'їхав шкільний автобус. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції у Полтавській області.

Відомо, що автобус забуксував на заледенілому узбіччі та не зміг самостійно виїхати на проїзну частину. На допомогу прийшли очевидці та поліціянти, які разом виштовхнули автобус.

На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходилися близько 15 дітей та кілька дорослих.

Нагадаємо, що 29 листопада у селі Новодорожнє Кременчуцького району через ожеледь шкільний автобус довелося буксирувати надзвичайникам. А 13 грудня на Кременчуччині з'їхала з дороги та застрягла «швидка».