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Надзвичайні новини

У Світловодську дівчина з двома знайомими організувала порностудію — прокуратура

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 400

 

Усім учасникам загрожує до 7 років за ґратами

У Світловодську, що на Кіровоградщині, дівчина з двома знайомими виготовляла та розповсюджувала порно. Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.

За даними слідства, організувала порностудію 25-річна мешканка Світловодська. До виробництва вона залучила ще двох місцевих мешканців. Близько року на зйомних квартирах, у готельних номерах та масажних кабінетах вони робили фото та відео. До зйомок залучали дівчат, яких знаходили через соцмережі. Виготовлене порно розміщували на закритих сайтах. 

Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери, мобільні телефони, гроші, отримані від продажу порно та інші речові докази.

Наразі організаторці та співучасникам злочину оголосили підозри. До суду подали клопотання про тримання їх під вартою.

Усім учасникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в травні у кременчуцького фотографа вдома та на студії знайшли купу дитячого порно.

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Автор: Дарія Згура
Теги: порнографія підозра Кіровоградська область прокуратура
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