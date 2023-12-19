У Миргороді встановили меморіальну дошку військовому Віктору Панченку

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Її встановили на фасаді Миргородського ліцею «Лінгвіст»

У Миргороді на фасаді ліцею «Лінгвіст» встановили меморіальну дошку 39-річному військовому Віктору Івановичу Панченку, який загинув на війні. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Віктор Панченко народився 19 червня 1984 року в Миргороді. Закінчив 9 класів колишньої школи №5, потім вивчився на будівельника в професійно-технічному училищі. Після цього проходив службу в Збройних Силах України, а згодом працював шиномонтажником. Перед повномасштабним вторгненням працював на «Агротехгарантії».

24 лютого 2022 року Віктор добровольцем пішов захищати Україну. Він був старшим солдатом та розвідником 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Загинув військовий 19 лютого 2023 року під час мінометного обстрілу на Донеччині.

Також Віктору Панченку посмертно надали звання «Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади» та нагородили орденом «За мужність» III ступеня.