Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

У Миргороді встановили меморіальну дошку військовому Віктору Панченку

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 118

 

Її встановили на фасаді Миргородського ліцею «Лінгвіст»

У Миргороді на фасаді ліцею «Лінгвіст» встановили меморіальну дошку 39-річному військовому Віктору Івановичу Панченку, який загинув на війні. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Віктор Панченко народився 19 червня 1984 року в Миргороді. Закінчив 9 класів колишньої школи №5, потім вивчився на будівельника в професійно-технічному училищі. Після цього проходив службу в Збройних Силах України, а згодом працював шиномонтажником. Перед повномасштабним вторгненням працював на «Агротехгарантії».

24 лютого 2022 року Віктор добровольцем пішов захищати Україну. Він був старшим солдатом та розвідником 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Загинув військовий 19 лютого 2023 року під час мінометного обстрілу на Донеччині.

Також Віктору Панченку посмертно надали звання «Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади» та нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: меморіальна дошка ліцей воїни світла війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх