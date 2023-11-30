На Полтавщині у пологовому будинку померла новонароджена дитина

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27 листопада, у Миргороді, в пологовому будинку померла новонароджена дитина. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській.

Про це 29 листопада до поліції повідомила 35-річна мати дитини.

Тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини смерті дитини.