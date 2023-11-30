Поштові адреси для дачних будинків: бюджет Кременчука може поповнюватись на 10 млн грн щомісячно

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 166

Від реєстрації одного садового кооперативу та присвоєння будинкам поштових адрес бюджет Кременчуцької громади може поповнюватися на 10 мільйонів гривень щомісячно. Про це 30 листопада на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, у таких будинках живуть сотні мешканців у громадах, при цьому у них немає реєстрації за місцем проживання, а у таких будинків немає адреси.

Відповідно до рішення «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна у м. Кременчуці» від 18 січня 2019 року поштові адреси можна присвоювати окремо розташованим індивідуальним гаражам (які не відносяться до господарських будівель житлових, садових та дачних будинків), майновим комплексам гаражних кооперативів (будівлі гаражів, різноманітні споруди адміністративного, господарського та іншого призначення), будівлям автопаркінгів.

— Для багатьох людей це вирішить проблему. Багато хто по факту живе на дачах, у них немає іншого житла. Вони зможуть там зареєструватися… і будуть платити податки в міську громаду, — говорить міський голова.

У такому разі навіть під час нещасних випадків чи надзвичайних ситуацій люди зможуть отримати компенсацію за пошкоджене житло, оскільки воно буде зареєстроване та знаходитиметься у власності громадян.

Нагадуємо, у червні внаслідок удару російської ракети був пошкоджений дачний кооператив. Але не усі мешканці, чиї будинки постаждали, зверталися за компенсацією.