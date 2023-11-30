Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Поштові адреси для дачних будинків: бюджет Кременчука може поповнюватись на 10 млн грн щомісячно

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 166

 

Мешканці таких будинків матимуть поштову адресу, а у разі нещасних випадків зможуть звернутися за компенсацією

Від реєстрації одного садового кооперативу та присвоєння будинкам поштових адрес бюджет Кременчуцької громади може поповнюватися на 10 мільйонів гривень щомісячно. Про це 30 листопада на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, у таких будинках живуть сотні мешканців у громадах, при цьому у них немає реєстрації за місцем проживання, а у таких будинків немає адреси.

Відповідно до рішення «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна у м. Кременчуці» від 18 січня 2019 року поштові адреси можна присвоювати окремо розташованим індивідуальним гаражам (які не відносяться до господарських будівель житлових, садових та дачних будинків), майновим комплексам гаражних кооперативів (будівлі гаражів, різноманітні споруди адміністративного, господарського та іншого призначення), будівлям автопаркінгів.

— Для багатьох людей це вирішить проблему. Багато хто по факту живе на дачах, у них немає іншого житла. Вони зможуть там зареєструватися… і будуть платити податки в міську громаду, — говорить міський голова.

У такому разі навіть під час нещасних випадків чи надзвичайних ситуацій люди зможуть отримати компенсацію за пошкоджене житло, оскільки воно буде зареєстроване та знаходитиметься у власності громадян.

Нагадуємо, у червні внаслідок удару російської ракети був пошкоджений дачний кооператив. Але не усі мешканці, чиї будинки постаждали, зверталися за компенсацією.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zalog.tbe.com.ua
Теги: Кременчук реєстрація адреси
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх