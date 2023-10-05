У Кременчуцькому районі жінка впала у вогонь

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У Кременчуцькому районі жінка впала у вогонь та отримала опіки. Як повідомили в облуправлінні ДСНС, нещасний випадок стався 4 жовтня близько 19.00 у селі Тарасівка. Суспільне уточнює, що жінка спалювала сміття й упала у вогнище.

Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок, а жінку ушпиталили.

Нагадаємо, протягом минулої доби кременчуцькі рятувальники понад 15 разів виїжджали на виклики - гасили сухостій