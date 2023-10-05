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Понад 15 разів за минулу добу кременчуцькі рятувальники гасили сухостій

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 127

Суха трава та сміття горить через громадян

Понад 15 разів протягом доби кременчуцькі рятувальники гасили сухостій. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС.
Суха трава та сміття горіло у таких місцях через громадян:

  • 4 жовтня, о 14.24, у селі Недогарки, поблизу вулиці Київської горів сухостій. Пожежу загасили о 15.30. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,3 га. Травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.
  • 4 жовтня, о 21.50, у селі Нова Знам’янка горіла суха трава. Пожежу загасили о 23.35. Вогонь знищив суху рослинність на площі 2 га. Травмованих та загиблих немає.
  • 4 жовтня, о 13.35, селищі Козельщина, на вулиці Миру горіла суха трава та сміття. Пожежу загасили о 17.30. Вогонь знищив суху рослинність та сміття площею 0,045 га. Травмованих та  загиблих немає.
  • 4 жовтня о 17.40 у селі Солониця горіла суха трава та сміття. Пожежу загасили о 19.25. Вогонь знищив суху рослинність та сміття на відкритій території площею 0,5 га. Травмованих та загиблих немає.
  • 4 жовтня, о 18.29, у Глобиному, на вулиці Східно-Кільцева горіла суха трава. Пожежу загасили о 18.20. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 га. Травмованих та загиблих немає.
  • 4 жовтня, о 9.40 поблизу села Романки, горіла суха рослинність. Вогонь знищив суху рослинність на площі 2,9 га. Пожежу загасили о 14.55. Травмованих та загиблих немає.
  • 4 жовтня, о 13.43, у селищі Семенівка, на вулиці Транспортній горіла суха трава. Вогонь знищив суху рослинність на площі 2 га. Пожежу загасили о 16.10. Травмованих та загиблих немає.
  • 4 жовтня о 12.26, у селі Мала Кохнівка, на вулиці Спортивній горіла суха трава. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,7 га. Пожежу загасили о 14.40. Травмованих та загиблих немає.
– Вкотре звертаємось до громадян не спалювати суху траву, сміття! Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Бережіть природу та не робіть їй шкоди. Внаслідок займання на відкритій території гине все живе, пожежі можуть перекидатися на лісові масиви, приватні будинки, господарчі споруди та стати причиною дорожньо-транспортних пригод. Нагадуємо, що за такі дії передбачається адміністративна, – закликали в ДСНС
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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа Кременчуцький район сухостій
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