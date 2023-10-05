Загинув захисник з Недогарок Кременчуцького району Олександр Кушнір

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 0

Воїну був лише 21 рік

Захищаючи нашу країну від Росії, загинув Олександр Кушнір, мешканець Недогарок Кременчуцького району. Про це повідомили в Піщанській сільраді. Олександр проходив службу у складі 1-ї роти оперативного призначення бригади «Буревій». Загинув у районі н.п. Ямпіль Краматорського району Донецької області. Олександру був лише 21 рік. Церемонія прощання з захисником відбудеться 6 жовтня о 13.00 на території центрального кладовища с. Недогарки. Вічна пам’ять захиснику та щирі співчуття родині загиблого.



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