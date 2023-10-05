Увага: тимчасово перекривають рух автотранспорту по вул. Республіканській

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Об'їзд буду здійснюватися по вул. Лікаря Бончука

З 9 по 17 жовтня 2023 року тимчасово закриють рух автотранспорту на вул. Республіканській в районі будинку № 63 (біля колишнього кінотеатру «Ювілейний».

Таке рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради у зв'язку з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі правобережжя

Об'їзд буде здійснюватися по вул. Лікаря Бончука. Схему об'їзду пообіцяли надати трохи пізніше.