Увага: тимчасово перекривають рух автотранспорту по вул. Республіканській

З 9 по 17 жовтня 2023 року тимчасово закриють рух автотранспорту на вул. Республіканській в районі будинку № 63 (біля колишнього кінотеатру «Ювілейний».
Таке рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради у зв'язку з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі правобережжя
Об'їзд буде здійснюватися по вул. Лікаря Бончука. Схему об'їзду пообіцяли надати трохи пізніше.
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