Найближчої ночі на Полтавщині прогнозують заморозки на ґрунті

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 887

Полтавський обласний центр з гідрометеорології 6 жовтня прогнозує місцями заморозок до 0-3 градусів на поверхні ґрунту в ранкові години.

За даними синоптиків центру, 6 жовтня по області буде переважно без опадів, поривчастий вітер.

Температура вночі складе 7-12 градусів вище нуля, вдень прогріється до плюс 14-19° тепла.

Зазначається, що 2 жовтня на Полтавщині закінчилось метеорологічне літо - це період, коли середня добова температура вище 15, яке в цьому році тривало 142 дні.

До кінця тижня осінь впевнено вступатиме у свої права: в ніч на суботу на поверхні ґрунту також відмічатимуться перші заморозки, а неділя буде по-осінньому похмурою, непривітною та вологою.