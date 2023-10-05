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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Війна

Ворог поцілив ракетою у кафе-магазин на Харківщині: 49 загиблих та 7 поранених

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 628

 

Серед загиблих є 6-річна дитина

Сьогодні, 5 жовтня, близько 13.25 ворог поцілив ракетою у  кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

 

Станом на 15.59 відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та 7 поранених. Інформація ще уточнюється.

За інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, серед загиблих є хлопчик 6 років, також є дитина серед постраждалих.

Всі профільні служби працюють на місці чергового терору проти мирного населення, вчиненого російським агресором.

За даним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також під час включення в ефір телемарафону «Єдині новини» Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що на момент прильоту у кафе перебували мирні жителі, котрі прийшли на поминки за загиблим односельцем.

Загалом там перебувало 60 осіб.


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Автор: Дарія Згура
Теги: ракета війна Харків
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