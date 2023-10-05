Ворог поцілив ракетою у кафе-магазин на Харківщині: 49 загиблих та 7 поранених

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 628

Сьогодні, 5 жовтня, близько 13.25 ворог поцілив ракетою у кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Станом на 15.59 відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та 7 поранених. Інформація ще уточнюється.

За інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, серед загиблих є хлопчик 6 років, також є дитина серед постраждалих.