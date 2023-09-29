Патрульні Кременчука від початку року оштрафували понад 6000 «гонщиків»

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6 007 оштрафували за перевищення більше як на 20 км/год та 83 — за перевищення на понад 50 км/год

Від початку цього року патрульні Кременчука оштрафували 6 090 керманичів. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

З них 6 007 за ч. 1 ст. 122 (перевищення більше як на 20 км/год) та 83 — за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення більше як на 50 км/год).

Нагадуємо, що максимально допустима швидкість руху у населених пунктах становить 50 км/год, а за їх межами на автомобільних дорогах — 90 км/год.

Згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — порушення тягне за собою штраф у 340 гривень. А згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — 1700 гривень.