На Полтавщині засудили крадія, який бив власну матір

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 257

Жителя Лубенського району засудили на понад 5 років позбавлення волі за домашнє насильство стосовно матері та крадіжки. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

47-річний чоловік ніде не працював і систематично бив матір, вимагаючи гроші на спиртні напої. Окрім цього, у листопаді 2022 року зловмисник, перебуваючи в приміщенні залізничної станції у Лубнах у стані алкогольного сп’яніння, викрав у жінки мобільний телефон, а в грудні того ж року таємно виніс із домогосподарства сусіда сільськогосподарське та інше знаряддя.

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури чоловіка визнали винним у домашньому насильстві та крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ст. 126-1, ч. 4 ст. 185 ККУ), а Лубенський міськрайонний суд позбавив його волі на 5 років і 1 місяць.

Триває час на апеляційне оскарження вироку.

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