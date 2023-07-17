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19 липня у Кременчуці відбудеться творча зустріч із художницею Юлією Ульяновою

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 152

На ювілейну зустріч «Життя, осяяне талантом» до бібліотеки на Соборній запрошуються поціновувачі таланту мисткині та й взагалі

19 липня о 12.00 у читальній залі бібліотеки філії № 2 КЗК КМПБ відбудеться творча зустріч із відомою кременчуцькою художницею Юлією Ульяновною «Життя, осяяне талантом».

На заході мисткиня презентуватиме виставку художніх робіт «20+45», яка є своєрідним ювілейним підсумком її творчої діяльності, адже серед картин була перша, написана нею ще у 20 років.

Учасники зустрічі зможуть насолодитися тематичними картинами, виконаними в акриловій та олійній техніці, які своєю яскравістю, теплотою і колоритом привертають увагу глядачів.

Серед гостей заходу — фахівець з живопису Борис Сердюк і художник Сергій Брильов.

У програмі також музичне привітання від дуету «Stars» (Олена Корягіна та Світлана Бичова), які виконають улюблені українські пісні.

Захід відбудеться з дотриманням заходів безпеки під час воєнного стану за адресою: вул. Соборна 9/16.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека творча зустріч художниця Юлія Ульянова бібліотека-філія №2 анонс
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