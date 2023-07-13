СБУ на Полтавщині викрила ще трьох прихильників «русського міра» з «Однокласників»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 506

Вони у російській соцмережі, зокрема, прославляли Кадирова

СБУ на Полтавщині викрила ще трьох прихильників «русського міра», які виправдовували збройну агресію рф проти України.

За даними слідства Полтавського СБУ, до протиправної діяльності причетні мешканці Полтавського і Миргородського районів, уродженці рф, та мешканка Харківської області. Усі вони на власних сторінках у забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» поширювали дописи із ворожими наративами та дезінформацією.

Так, мешканець Полтавського району підтримував військові дії рф проти України та глорифікував осіб, які здійснюють збройну агресію проти нашої держави, зокрема рамзана кадирова.

Мешканка Миргородського району розмістила допис у мережі Інтернет, в якому прославляла і глорифікувала «втомленого і непереможеного російського солдата».

Мешканка Харківської області у своїх дописах глорифікувала путіна, кадирова та учасників т. зв. «сво», а також заявляла, що Крим та тимчасово захоплені рф території України — російські.

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили наявність складу злочинів у зазначених публікаціях.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України.

Слідчі СБУ повідомили мешканцям Полтавської області про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників), а мешканці Харківщини — за ч.2, ч.3 ст. 436-2 та ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Матеріали щодо мешканки Харківської області вже скеровано до суду.