У Кременчуці провели турнір з пляжного футболу у пам’ять про загиблих героїв

На пляжі у парку «Кагамлицький» відбувся благодійний турнір з пляжного футболу «Кордон-2023», на якому збирали кошти для ЗСУ.
Про це повідомили у пресслужбі кременчуцької міської ради 13 липня.
Турнір присвятили пам’яті загиблих захисників України Артема Березнюка та Віталія Прокопенка, вихованців СК «Легіон», які загинули у російсько-українській війні. Участь у змаганнях взяли 8 команд.
Організатори турніру планують і надалі проводити Кубок Кордону. Зазначено, що такі заходи нагадуватимуть людям про важливість збереження пам’яті про захисників України.
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