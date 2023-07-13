У підлітка в Кременчуці знайшли пістолет та набої

12 липня під час патрулювання набережної зони Кременчука нацгвардійці виявили у 16-річного хлопця стартовий пістолет та 12 набоїв.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини.
Поліціянти вилучили пістолет і направили на експертне дослідження. Джерело походження зброї та мету її зберігання з’ясовує слідство.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.
Кременчужанину загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
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