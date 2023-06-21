Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини

«Замінування» та потопельник: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 76

 

Дані станом на ранок 21 червня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 7 разів виїжджали на виклики: 

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 700 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 262 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. За що ті отримали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на трьох кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 320 транспортних засобів та 623 особи. Одну людину перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх