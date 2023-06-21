«Замінування» та потопельник: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 76

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 7 разів виїжджали на виклики:

на вул. Київській горіла безгосподарча будівля;

у пров. Дружби гасили підгорілу їжу;

коротке замкнення без послідуючого горіння на вул. О.Древаля та Профспілковій, а також на пр. Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях;

було повідомлення про замінування школи №27 — інформація не підтвердилася;

також ДСНСники вилучили тіло з води з річки Сухий Омельник у с. Демидівка.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 700 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 262 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. За що ті отримали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на трьох кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 320 транспортних засобів та 623 особи. Одну людину перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.