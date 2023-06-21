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На Полтавщині зі ставка дістали тіло дитини: розслідують умисне вбивство

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 11

 

Дівчинка гуляла побіля ставка з друзями...

20 червня, близько 15.45, в селі Сліпорід-Іванівка Гребінківської тергромади, у водоймі виявили тіло 9-річної дівчинки без ознак життя. Про це правоохоронцям повідомив житель села Велика Круча Пирятинської громади Лубенського району. Поліція розпочала досудове розслідування.

Як повідомили у пресслужбі поліції, троє дітей гуляли поблизу місцевого ставка, 9-річна дівчинка зайшла у водойму, занурилася під воду, однак на поверхню не виринула.

Медики, що прибули на місце, проводили реанімаційні заходи, але дитину не вдалося врятувати. Наразі тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ставок смерть потонула
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