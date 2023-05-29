На Полтавщині зник 14-річний хлопець: знайшли мертвим на м'ясокомбінаті

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Сьогодні, 29 травня, вночі, у Пирятині поліцейській знайшли тіло 14-річного хлопця на території колишнього м'ясокомбінату.

Відомо, що 29 травня близько 3.10 36-річна мешканка Пирятина повідомила, що її неповнолітній син пішов гуляти та не повернувся. Після цього поліція розпочала пошукові заходи.

Хлопця знайшли мертвим. За попередньою версією слідства, неповнолітнього убило струмом. Для остаточного встановлення причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.