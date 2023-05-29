Кременчужанки завоювали нагороди на чемпіонаті України з велошосе

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 140

Змагання відбулися за підтримки ЗСУ та підрозділів ППО

У час, коли Збройні Сили боронять країну, спортсмени ведуть мирну боротьбу. З 25 до 28 травня у Кропивницькому юнацька збірна Полтавської області з велоспорту взяла участь у чемпіонаті України.

Вдало виступили вихованки КДЮСШ «Авангард» з Кременчука Катерина Троян та Дар'я Яценко. Спортсменки виступили під керівництвом тренера Юрія Митяя.

Чемпіонкою групової гонки у запеклій боротьбі серед дівчат стала Катерина й зробила батькові подарунок у його день народження. Дар'я у запеклому протистоянні виборола бронзу.

Бажаємо дівчатам міцного здоров'я, мирного неба та нових нагород.