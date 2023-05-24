Сьогодні, 24 травня, о близько 15.00, у Кременчуці, на вулиці Лікаря Богаєвського сталася ДТП. Про це повідомили у соцмережах.
Відомо, що легковий автомобіль злетів з дороги та застряг на залізничних коліях.
На місці працюють патрульна поліція та екстрена медична допомога.
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За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, водій автомобіля Volkswagen під час руху не дотримався безпечної швидкості та не врахував дорожні обставини. Через це наїхав на залізничні колії.
Водій не постраждав.
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