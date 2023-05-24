У Кременчуці сталася ДТП: автомобіль застряг на залізничних коліях (доповнено)

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 542

Сьогодні, 24 травня, о близько 15.00, у Кременчуці, на вулиці Лікаря Богаєвського сталася ДТП. Про це повідомили у соцмережах.

Відомо, що легковий автомобіль злетів з дороги та застряг на залізничних коліях.

На місці працюють патрульна поліція та екстрена медична допомога.

Доповнено:

За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, водій автомобіля Volkswagen під час руху не дотримався безпечної швидкості та не врахував дорожні обставини. Через це наїхав на залізничні колії.

Водій не постраждав.