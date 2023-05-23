На Полтавщині завершилося досудове розслідування щодо групи наркоторговців

Продавали наркотики через месенджер, розповсюджували шляхом закладок або пересилали поштою, а оплату приймали на банківські картки та електронні гаманці
На Полтавщині завершилося досудове розслідування стосовно 5 учасників міжрегіонального наркоугруповання. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Нагадаємо, що поліція Полтавщини затримала групу наркоторговців кілька місяців тому та вилучили наркотиків і психотропів на понад 10 мільйонів гривень.
Під час досудового розслідування слідчі встановили, що правопорушники продавали наркотики, використовуючи один із месенджерів соціальних мереж. А розповсюджували наркотики шляхом закладок та пересилали поштою, ховаючи у різних товарах. Оплату приймали на банківські картки та електронні гаманці.
При обшуках за місцями проживання та у гаражах наркоторговців вилучили психотропні речовини Альфа-PVP, амфетамін, метамфетамін та канабіс загальною вагою понад 10 кілограмів.
Під час досудового розслідування усім учасникам наркоугруповання суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави та наклав арешт на їх майно.
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