На Полтавщині завершилося досудове розслідування щодо групи наркоторговців

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 82

Продавали наркотики через месенджер, розповсюджували шляхом закладок або пересилали поштою, а оплату приймали на банківські картки та електронні гаманці

На Полтавщині завершилося досудове розслідування стосовно 5 учасників міжрегіонального наркоугруповання. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Нагадаємо, що поліція Полтавщини затримала групу наркоторговців кілька місяців тому та вилучили наркотиків і психотропів на понад 10 мільйонів гривень.

— Протиправну діяльність групи організував 27-річний полтавець, який залучив до її складу 2 місцевих жителів та мешканців сусідніх областей — Дніпропетровської й Сумської. Фігуранти займалися постачанням та збутом в особливо великих розмірах наркотичних речовин в різні області України, — зазначив заступник начальника поліції Полтавщини, Сергій Рекун.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що правопорушники продавали наркотики, використовуючи один із месенджерів соціальних мереж. А розповсюджували наркотики шляхом закладок та пересилали поштою, ховаючи у різних товарах. Оплату приймали на банківські картки та електронні гаманці.

При обшуках за місцями проживання та у гаражах наркоторговців вилучили психотропні речовини Альфа-PVP, амфетамін, метамфетамін та канабіс загальною вагою понад 10 кілограмів.

Під час досудового розслідування усім учасникам наркоугруповання суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави та наклав арешт на їх майно.