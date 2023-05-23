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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині завершилося досудове розслідування щодо групи наркоторговців

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 82

Продавали наркотики через месенджер, розповсюджували шляхом закладок або пересилали поштою, а оплату приймали на банківські картки та електронні гаманці

На Полтавщині завершилося досудове розслідування стосовно 5 учасників міжрегіонального наркоугруповання. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Нагадаємо, що поліція Полтавщини затримала групу наркоторговців кілька місяців тому та вилучили наркотиків і психотропів на понад 10 мільйонів гривень. 

Протиправну діяльність групи організував 27-річний полтавець, який залучив до її складу 2 місцевих жителів та мешканців сусідніх областей Дніпропетровської й Сумської. Фігуранти займалися постачанням та збутом в особливо великих розмірах наркотичних речовин в різні області України, зазначив заступник начальника поліції Полтавщини, Сергій Рекун.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що правопорушники продавали наркотики, використовуючи один із месенджерів соціальних мереж. А розповсюджували наркотики шляхом закладок та пересилали поштою, ховаючи у різних товарах. Оплату приймали на банківські картки та електронні гаманці.

При обшуках за місцями проживання та у гаражах наркоторговців вилучили психотропні речовини Альфа-PVP, амфетамін, метамфетамін та канабіс загальною вагою понад 10 кілограмів.

 

Під час досудового розслідування усім учасникам наркоугруповання суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави та наклав арешт на їх майно.

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Автор: Дарія Згура
Теги: наркотики Полтавщина наркоторгівля
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