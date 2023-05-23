Кременчуччина попрощалася з військовим Віталієм Романом

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Сьогодні, 23 травня, у Семенівській громаді Кременчуцького району попрощалися з військовим Віталієм Романом. На російсько-українській війні загинув житель Семенівки Віталій Сергійович Роман. Прощання відбулося на центральній площі Семенівки.

Народився хлопець 4 липня 1990 року у родині Валентини та Сергія Романів. Навчався у Семенівському НВК №1. Багато хто пам’ятає його саме за часів навчання у школі. Завжди привітний, усміхнений, сумлінний, ввічливий. Вищу освіту здобував у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Пройшов строкову службу в лавах Збройних Сил України, у 2009 році навчався у центрі підготовки сержантського складу.

Деякий час проживав у Полтаві, потім повернувся до рідного селища, працював у магазині будівельних та господарчих товарів.

З дитинства полюбляв туристичні збори та змагання з туристичного орієнтування, мав хист до вебдизайну.

5 липня 2022 року Віталія мобілізували до лав ЗСУ. Він був командиром відділення протитанкового ракетного комплексу взводу вогневої підтримки 5 аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону в/ч 4355.

Життя нашого земляка обірвалося 14 травня 2023 року поблизу села Біленьке Краматорського району Донецької області.