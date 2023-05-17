На Кременчуччині згорів автомобіль разом з гаражем

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 16 травня, о 17.00 у селі Білецьківка, на вулиці Ювілейній сталася пожежа у гаражі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Пожежу загасили о 17.57. Вогонь знищив легковий автомобіль Mitsubishi Space Wagon, електропобутовий інструмент, автомобільні запчастини, дерев’яне вікно гаража, лакофарбове покриття металевих воріт, дерев'яну підшиву покрівлі та речі, які були у вжитку. Постраждалих та загиблих немає.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.