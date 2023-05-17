Як минула доба на Кременчуччині: домашні насильства та пожежі

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За минулу добу у Кременчуцькому районі рятувальники тричі виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 16 травня, о 8.20, у Садках, на вулиці Дніпровській сталося коротке замкнення у господарчій споруді. Обійшлось без пожежі.

Того ж дня, о 17.00, у селі Білецьківка, на вулиці Ювілейній горів легковий автомобіль у гаражі.

Також, 16 травня, о 21.49, у Кременчуці, на вулиці Кагамлицькій, горів житловий будинок.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала одного водія за кермом напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.

Також на 6 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.