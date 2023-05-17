Двічі намагався втекти з України: на Волині взяли під варту жителя Полтавщини

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 398

На Волині взяли під варту жителя Полтавської області, який підробив документи та намагався незаконно виїхати з України. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, 7 травня 44-річний чоловік надав прикордонникам підроблені документи: посвідчення військовозобов’язаного та довідку лікарської комісії. Житель Полтавщини намагався виїхати з України у Польщу через пункт пропуску «Ягодин». Також з’ясувалось, що на розгляді у суді перебуває ще один обвинувальний акт щодо чоловіка. У квітні він намагався виїхати з України через Закарпатську область.

Суд обрав жителю Полтавщини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.