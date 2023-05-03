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Надзвичайні новини

Як минула доба на Кременчуччині: рятувальники 6 разів виїжджали на виклики

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 175

Врятоване цуценя, пожежа, підгорання їжі, коротке замкнення та п'яні дебошири

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Загалом за добу надзвичайники 6 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 2 травня, о 8.53, у Кременчуці, на вулиці Молодіжній малолітня дитина тривалий час не відчиняла двері батькам. Надзвичайники аварійно відчинили двері та надали доступ батькам до квартири. З дитиною було все добре.

Того ж дня, о 13.57, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки, у квартирі одного із житлових будинків сталось підгорання їжі. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина. Також підгорання їжі сталось о 15.50 у житловому будинку, у Горішніх Плавнях, на вулиці Хвойній.

А о 15.03, 2 травня, у Кременчуці, на вулиці Раїси Кириченко сталось коротке замкнення у житловій будівлі. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Також, 2 травня, о 14.58, у селі Юрки, на вулиці Новоселівській сталась пожежа у житловому будинку. Пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.

Ввечері, 2 травня, о 20.37, у Кременчуці, на вулиці Хорольській надзвичайники діставали цуценя з ями.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 2 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також на 1 особу склали адміністративний протокол за домашнє насильство.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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