Малолітня кременчужанка зачинилася у квартирі і не пускала батьків: втрутилися рятувальники

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 598

З дитиною все добре

Сьогодні, 2 травня, о 8.53, у Кременчуці, вулиці Молодіжній малолітня дитина тривалий час не відкривала батькам двері до квартири. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Надзвичайники, використовуючи трьохколінчату драбину потрапили до квартири через балкон, відчинили вхідні двері та надали доступ батькам. Дитина була у квартирі, з нею було все добре.

На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.