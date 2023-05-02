В Україні планують продовжити воєнний стан та мобілізацію

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В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію, про це повідомляє видання УНІАН. З'явилися деталі законопроєкту про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану, який сьогодні вніс до українського парламенту президент Володимир Зеленський.

Йдеться про закон «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з реєстраційним номером «9259». Ним передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Тобто до 18 серпня 2023 року.

Іншим проєктом закону «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» (реєстраційний номер 9260) термін загальної мобілізації також продовжено з 20 травня на 90 діб.

Нагадаємо, що Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні 24 лютого 2022 року, далі депутати продовжували воєнний стан: 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада та 7 лютого.