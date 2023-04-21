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Надзвичайні новини

Поліцейські Полтавщини піймали двох браконьєрів, які натягали сітками риби на 318 тисяч гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 303

 

Рибалили на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах

У ніч на 20 квітня на Полтавщині під час патрулювання Кременчуцького та Кам‘янського водосховищ поліцейські викрили два факти незаконного рибного промислу. Про це повідомила пресслужба поліції.

У рамках профілактичних заходів «Нерест 2023» під час патрулювання Кременчуцького водосховища річки Дніпро, в районі села Максимівка, поліцейські групи реагування відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції виявили 29-річного місцевого жителя, який займався незаконним виловом риби за допомогою 50-метрової сітки. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 98 тис. грн. 

 

Також цього дня, близько 9.00, поблизу села Світлогірське, Кобеляцької громади, працівники відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції спільно з працівниками сектору поліцейської діяльності на воді виявили 51-річного місцевого чоловіка, який за допомогою сіток загальною довжиною близько 100 метрів здійснив незаконний вилов риби різних видів. Наразі речові докази вилучені. За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становлять близько 220 тисяч гривень. 

За обома фактами підрозділом дізнання відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: нерест браконьєри риба
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