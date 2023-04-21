Як минула доба на Кременчуччині: пожежа у Піщаному, п’яні за кермом та наркозлочин

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Надзвичайних подій за добу не сталося

Учора, 20 квітня, о 16.25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Піщане. На місце події було направлено підрозділ Піщанської місцевої пожежної охорони у складі однієї одиниці техніки та 3 рятувальників.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ДСНС.

Горіла будівля лазні. Пожежу локалізували о 17.28, а ліквідували о 18.25. Вогнем було знищено шиферну покрівлю, дерев’яні вхідні двері та деякі речі. Постраждалих не зареєстровано. Причина загорання встановлюється.

За повідомленням Кременчуцького районного управління Національної поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів. Щодо одного з них поліцейські склали адмінпротокол за домашнє насильство.

Поліцейські затримали 2-х водіїв, які керували автівками напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Учора поліцейські також затримали одну особу за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Відкрите кримінальне провадження.