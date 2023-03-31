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Відео зізнання: у Горішніх Плавнях судитимуть чоловіка, який намагався зґвалтувати 10-річну

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 303

Чоловіка триматимуть під вартою 60 діб

Нещодавно, у Горішніх Плавнях слідчі разом з місцевим мешканцем затримали 38-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку.

Муніципальна Варта Горішніх Плавнів опублікувала відео, де винуватець сам розповів, як все відбувалось.

Мені відчинила дівчинка двері під’їзду, я зайшов та викликав ліфт. В цей час дівчинка пройшла повз мене, тоді я розвернувся, підійшов до неї та вдарив її долонею по обличчю. Вона підійшла до дверей на вихід, присіла в кутку і попрохала аби я її не чіпав, я присів до неї обійняв за шию лівою рукою і сказав, що я її не буду чіпати та бити, якщо вона буде тихо поводитися, оскільки хотів вступити з нею в інтимний зв’язок. Далі ми вдвох пішли в сторону сходинок і вона почала кричати, я її вдарив у живіт, вона впала, а я на неї сів, вона почала знов кричати й тоді вийшла жінка, яку я вдарив і втік. Після цього на вулиці Героїв Дніпра мене перестрів чоловік, який погукав до себе, я почав бігти, але він разом з якимось хлопцем мене наздогнали, повалили на землю та побили, після цього викликали поліцію, розповів підозрюваний.

За інформацією Комсомольського міського суду, злочинцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід 60 діб під вартою. До речі раніше чоловік уже був неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. На момент скоєння цього злочину він був умовно-достроково звільнений від відбування покарання, а також мав не зняту та не погашену судимість.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Горішні Плавні замах неповнолітня дитина зґвалтування
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