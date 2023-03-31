Відео зізнання: у Горішніх Плавнях судитимуть чоловіка, який намагався зґвалтувати 10-річну

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 303

Нещодавно, у Горішніх Плавнях слідчі разом з місцевим мешканцем затримали 38-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку.

Муніципальна Варта Горішніх Плавнів опублікувала відео, де винуватець сам розповів, як все відбувалось.

— Мені відчинила дівчинка двері під’їзду, я зайшов та викликав ліфт. В цей час дівчинка пройшла повз мене, тоді я розвернувся, підійшов до неї та вдарив її долонею по обличчю. Вона підійшла до дверей на вихід, присіла в кутку і попрохала аби я її не чіпав, я присів до неї обійняв за шию лівою рукою і сказав, що я її не буду чіпати та бити, якщо вона буде тихо поводитися, оскільки хотів вступити з нею в інтимний зв’язок. Далі ми вдвох пішли в сторону сходинок і вона почала кричати, я її вдарив у живіт, вона впала, а я на неї сів, вона почала знов кричати й тоді вийшла жінка, яку я вдарив і втік. Після цього на вулиці Героїв Дніпра мене перестрів чоловік, який погукав до себе, я почав бігти, але він разом з якимось хлопцем мене наздогнали, повалили на землю та побили, після цього викликали поліцію, — розповів підозрюваний.

За інформацією Комсомольського міського суду, злочинцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою. До речі раніше чоловік уже був неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. На момент скоєння цього злочину він був умовно-достроково звільнений від відбування покарання, а також мав не зняту та не погашену судимість.