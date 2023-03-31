Відео зізнання: у Горішніх Плавнях судитимуть чоловіка, який намагався зґвалтувати 10-річну

Чоловіка триматимуть під вартою 60 діб
Нещодавно, у Горішніх Плавнях слідчі разом з місцевим мешканцем затримали 38-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку.
Муніципальна Варта Горішніх Плавнів опублікувала відео, де винуватець сам розповів, як все відбувалось.
За інформацією Комсомольського міського суду, злочинцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою. До речі раніше чоловік уже був неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. На момент скоєння цього злочину він був умовно-достроково звільнений від відбування покарання, а також мав не зняту та не погашену судимість.
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