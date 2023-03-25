На Молодіжному чоловік пограбував місцевого мешканця: відібрав телефон

Вчора, 21:40 Переглядів: 249

Вчора, 24 березня, близько 20.00, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки 31-річний місцевий чоловік пограбував 40-річного кременчуківця. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За словами потерпілого, невідомий відібрав у нього телефон. Поліція встановила та затримала грабіжника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.