У Кременчуці відбувся напівмарафон пам'яті Максима Кагала

Сьогодні, 25 березня, у Кременчуці відбувся напівмарафон присвячений пам'яті Максима Кагала - Героя України, старшого лейтенанта полку «Азов».
Кожен учасник марафону міг обрати дистанцію за своїми силами – 5 км, 10 км, 15 км та 21.1 км. А діти та дорослі без спеціальної підготовки робили забіг на дистанцію «кілометр волі».
Кошти виручені під час забігу організатори спрямують на купівлю позашляховика для ЗСУ.
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