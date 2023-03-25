У Кременчуці відбувся напівмарафон пам'яті Максима Кагала

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 267

За виручені кошти куплять позашляховик для ЗСУ

Сьогодні, 25 березня, у Кременчуці відбувся напівмарафон присвячений пам'яті Максима Кагала - Героя України, старшого лейтенанта полку «Азов».

Кожен учасник марафону міг обрати дистанцію за своїми силами – 5 км, 10 км, 15 км та 21.1 км. А діти та дорослі без спеціальної підготовки робили забіг на дистанцію «кілометр волі».

Кошти виручені під час забігу організатори спрямують на купівлю позашляховика для ЗСУ.