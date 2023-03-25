На Полтавщині сталась смертельна ДТП: загинув водій легковика

Вчора, 22:01 Переглядів: 402

24 березня, близько 20.30, поблизу села Глибока Долина, Хорольської тергромади, на 239 кілометрі автодороги Київ - Харків - Довжанський сталась ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, на дорозі зіткнулись чотири автомобілі: Mercedes-Benz GLS, яким керував 46 річний чоловік, Volkswagen Bora, 34-річний чоловік, ЗІЛ-ММЗ, яким керував 40-річний чоловік та ще один вантажний автомобіль, який зник з місця ДТП. Наразі правоохоронці розшукують зниклого з місця автопригоди водія та автомобіль.

Внаслідок ДТП, водій легковика Volkswagen Bora помер на місці. Ще двох пасажирів Volkswagen Bora, 33-річну жінку та 35-річного чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.