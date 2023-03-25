Врятували їжака: вчора на Кременчуччині за 6 годин сталось 6 пожеж

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Вчора, 24 березня з 10.31 до 16.04, на Кременчуччині сталося 6 пожеж в екосистемах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Кременчука.

Загалом сухостої горіли у селах Придніпрянське, Набережне, Юрки та Тарасівка. А також у місті Кременчук, на вулиці Богдана Хмельницького та у Горішніх Плавнях, в садовому товаристві. Загальна площа пожеж склала 6 га.

До речі у селі Придніпрянське пожежу гасили три години поспіль. На місці події встановили чоловіка, який спричинив пожежу, його притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 77-1 КУпАП. Під час пожежі вогнеборці врятували їжака.

А до пожежі сухостою в селі Набережне призвела жінка, яка випалювала сміття на присадибній ділянці та за поривами вітру вогонь швидко почав поширюватись до сусіднього будинку. Винуватицю притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 175 КУпАП.

Наразі збитки від даних пожеж встановлюються.