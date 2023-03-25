У протистоянні «Кременчук» - «Сокіл» зрівняли рахунок фінальної серії

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

Вчора, 24 березня, у Кременчуці відбулася друга фінальна зустріч між хокейними командами «Кременчук» та «Сокіл». Кияни завдали одного кидка і цього вистачило для перемоги у другому фіналі плей-оф-2023. Героями зустрічі став голкіпер Богдан Дьяченко, котрий відбив 31 кидок по своїх воротах, а також автор єдиної шайби Олексій Янішевський.

«Кременчук» – «Сокіл» (Київ) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії – 1:1

Шайба: 0:1 – Янішевський, 43:13.

На 53-й хвилині Бондарєв («С») не реалізував штрафний кидок (воротар).

«Кременчук»: Кучер (59:35); Ісаєнко – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Материкін; Абаджян – Гніденко – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Сенік, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

«Сокіл»: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін – Вал.Алексюк – Жеребко. Тренер – Костянтин Сімчук.

Арбітри – А.Перетятько, О.Рябіков; лайнсмени – М.Кочура, О.Остроух.

Кидки: 31 (13+14+4) – 23 (4+7+12).

Штраф: 4 – 6.

Після захоплюючого та надрезультативного першого фіналу плей-оф зі зливою шайб, другий поєдинок битви за «золото» вийшов обережнішим і подарував шанувальникам хокею напружений, але «дієтичний» хокей, де єдиний гол прийшов лише в третьому періоді після індивідуальних дій Олексія Янішевського. Форвард «Сокола» закинув свою другу шайбу у фінальній серії та допоміг киянам зрівняти рахунок у серії до трьох перемог – 1:1.

…І якщо голів у цьому матчі вийшло обмаль, то спекотної і жорсткої боротьби у грі вистачало. На жаль, у першому періоді після зіткнення з гравцем «Сокола» травму руки отримав та відправився до лікарні Михайло Геворкян, а у другій 20-хвилинці дісталося по обличчю викликаному до збірної України захиснику-дебютанту Микиті Круглякову, проте молодий оборонець «Кременчука» мужньо продовжив зустріч…

Можливо, травми, пошкодження та дискваліфікація (гру пропускав лідер першої ланки Гліб Кривошапкін) знизили потенціал господарів, а «Сокіл», який стійко захищався два періоди, вистояв та підловив «кременчужан» у третьому відрізку гри. Могли гості і більше забивати у заключному періоді, але Кирило Кучер «утримав» свою команду у зустрічі, щоправда, «витягнути» цей фінал «помаранчево-чорним» не вдалося навіть із шостим польовим гравцем…

Відзначимо, що цей матч став в один рядок найбільш «сухих» фіналів в історії українського хокею разом із фіналом-2010 (гра №1 «Сокіл» – «Донбас» – 0:1) та фіналом-2020 (гра №3 «Донбас» – «Кременчук» – 0:1).

Наступний поєдинок фінальної серії (гра №3) між «Кременчуком» та «Соколом» відбудеться у Києві у понеділок, 27 березня. Зустріч у Палаці спорту розпочнеться о 18.00.