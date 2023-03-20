Потопельник та пожежі: як минули вихідні на Кременчуччині

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 312

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом на Кременчуччині, за вихідні надзвичайники знайшли одного потопельника та загасили дві пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У четвер, 16 березня, у Глобиному, поблизу вулиці Лялі Убийвовк, ймовірно потонув 73-річний Василь Шкірко. Тоді у п'ятницю, 17 березня на місці події проводились рятувально-пошукові, які не дали результату. Тож, в суботу, 18 березня пошуки продовжились. А 19 березня, об 11.30, у річці Сухий Омельник рятувальники знайшли тіло Василя Шкірка. Наразі відомо, що поліція розслідує справу за статтею умисного вбивства.

Також, у неділю, 19 березня, об 11.43, поблизу села Ялинці згоріло 3 га сухостою та об 18.50, у смт Нова Галещина згоріло 0.4 га сухої трави.

Того ж дня у селі Салівка, на вулиці Зеленій сталось коротке замкнення електромережі. Обійшлось без пожежі.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 15 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліціянти затримали 5 водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Одну особу затримали за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 15 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.