СКАЙ уже через 2 тижні у Горішніх Плавнях!

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 117

Гурт СКАЙ виступить з новою романтичною програмою, яка подарує кожному незабутні емоції та неймовірні переживання

Ціна квитків - від 195 грн!

Коли?

7 квітня

Де?

Палац культури та творчості

На Вас чекає грандіозна 2-годинна програма, яку СКАЙ створював упродовж всієї сценічної кар'єри. Це всім відомі хіти, які будемо співати разом - «Легковажна», «Струна», «Тебе це може вбити», «Крила», «Подаруй Світло». Також - пісні, які надихають на перемогу: «Напролом», «Я буду йти», «Україно».

І, найцікавіше - прем’єри на великій сцені: «Вертаюсь з Перемогою», «Dare you to move» та найочікуваніша прем’єра весни «Її люблю», яка, по суті, є продовженням «Легковажної»!

Гурт СКАЙ і харизматичний Олег Собчук чекають на Вас та готуються до найкращого вечора у Вашому житті.

Забронюйте найкращі квитки прямо зараз!

https://starlabel.pro/event/322682-8125277-1676047938/