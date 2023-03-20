Кременчуцькі спортсмени змагалися на чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ
Сьогодні, 09:43
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Наші спортсмени завоювали нагороди різного ґатунку
10-11 березня у Черкасах відбувся чемпіонат України з таеквон-до ІТФ серед учнів ЗНЗ, клубів та ДЮСШ. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1 під керівництвом тренерів Юрія Вдовицького та Артема Григоряна.
Досягнення наших спортсменів були такими:
- Клименко Мілана (туль дівчата 11-13 років) 5 місце,
- Кошеленко Тимур (спаринг хлопчики 9-10 років) 2 місце,
- Фадєєв Макар (спаринг хлопчики 9-10 років) 5 місце,
- Головко Дмитро (спаринг хлопчики 9-10 років) 5 місце,
- Клименко Мілана (спаринг дівчата 11-13 років) 3 місце,
- Аршученко Максим (туль хлопці 11-13 років) 5 місце,
- Гейко Тихон (спаринг хлопчики 7-8 років) 1 місце,
- Барановський Владислав (спаринг хлопчики 9-10 років) 1 місце,
- Сірко Аліна (спаринг дівчата 11-13 років) 2 місце,
- Хилобок Софія (спаринг дівчата 11-13 років) 3 місце,
- Агаев Тигран (спаринг хлопці 11-13 років) 5 місце,
- Струцький Данііл (спаринг хлопці 11-13 років) 5 місце,
- Гапоненко Михайло (спаринг хлопці 11-13 років) 3 місце,
- Озірковський Дмитро (спаринг хлопці 11-13 років) 3 місце,
- Булат Дмитро (спаринг хлопці 11-13 років) 2 місце,
- Куриленко Марта (спаринг дівчата 11-13 років) 3 місце,
- Погрібняк Андрій (спаринг хлопці 11-13 років) 1 місце.
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