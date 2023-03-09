Сьогодні на Полтавщині сталася ДТП: травмувались двоє пасажирів

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Сьогодні, 9 березня, близько 8.00, поблизу села Василівка, Диканської громади Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль ZAZ Daewoo, яким керував 60-річний житель одного із сіл Диканської громади, з’їхав у кювет та перевернувся. Внаслідок ДТП двох пасажирів легковика, 56-річну жінку та 27-річного чоловіка, госпіталізували для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.